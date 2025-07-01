Макрон подзвонив Зеленському одразу після розмови з путіним — медіа

Президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з Володимиром Путіним зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомило проінформоване джерело Суспільного.

За словами співрозмовника, розмова між Макроном і Зеленським пройшла конструктивно. Французький президент ознайомив українського колегу з деталями своєї бесіди з Путіним.

Раніше цього дня вперше з 2022 року Макрон провів двогодинну телефонну розмову із Путіним. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну РФ проти України.

Остання розмова Путіна з Макроном відбулася 11 вересня 2022 року.

Що говорив Макрон про перемовини із Путіним раніше

Ще у 2022 році Макрон закликав Путіна "повернутися за стіл переговорів" і пообіцяв поставити Україні системи протиповітряної оборони посеред нової масштабної російської бомбардувальної кампанії.

Президент Франції тоді звинуватив свого російського колегу у втягуванні Європи у війну та закликав його поважати територіальну цілісність України.

У грудні 2022 року Макрон підтримав відкритий канал діалогу з Путіним, з надією, що обидві сторони - Росія й Україна - повернуться до переговорів, коли ситуація дозволить.

В лютому 2025 року на пресконференції у Вашингтоні Макрон заявив, що припинив контакти з Путіним "після подій у Бучі та воєнних злочинів РФ".