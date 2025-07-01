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АНАЛІТИКА

Єврокомісія не наполягає на роз'єднанні України та Молдови у перемовинах про вступ до ЄС

 

Рішення про можливе роз'єднання України і Молдови у процесі перемовин про вступ цих держав до Європейського Союзу мають приймати держави-члени ЄС, а Єврокомісія не наполягає на цьому.

Як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, про це 1 липня заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Єврокомісія не закликає роз'єднати Україну та Молдову в процесі перемовин про вступ до ЄС, це рішення - прерогатива держав-членів.

"Наша позиція в цьому контексті абсолютно чітка: ми не закликаємо до відокремлення Молдови. Це рішення мають ухвалити держави-члени, якщо вони забажають цього", - повідомив Мерсьє.

За його словами, Єврокомісія лише прагне "підтримувати Україну та Молдову в процесі підготовки до вступу".

"І Молдова, і Україна демонструють стабільний поступ. Наша позиція полягає в тому, що ми й надалі максимально підтримуватимемо Україну та Молдову - політично, технічно й фінансово - і продовжимо цю роботу", - додав Мерсьє.

"Ми справді намагаємося поставити всі держави-члени в таку позицію, щоб вони могли ухвалити позитивне рішення щодо України та Молдови стосовно відкриття першого кластера - кластера з фундаментальних питань. І ми твердо стоїмо на боці Молдови та України", - наголосив речник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", у Єврокомісії вважають "референдум" Угорщини про членство України в ЄС "необов'язковим".

Раніше циркулювала інформація, що ЄС може пришвидшити фактичні переговори про вступ з Молдовою, "розділивши" її з Україною, для якої цей процес заблокувала Угорщина.

У той самий час Брюссель розробляє сценарій проведення "паралельних переговорів" про вступ України до ЄС в обхід Угорщини - перші кроки в його реалізації вже зроблені, хоча офіційно про це воліють не повідомляти.
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

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