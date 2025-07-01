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АНАЛІТИКА

У «Резерв+» тестують нововведення: допоможе знятися з розшуку без візиту до ТЦК

23:15 30.06.2025 |

Політика, Україна

 

У застосунок "Резерв+" додали можливість оплати штрафів. Але поки вона доступна тільки в рамках бета-тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.

"Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у "Резерв+", - написала вона.

Чиновниця додала, що для того, щоб приєднатися до тестування, необхідно заповнити форму за посиланням.

"Усі, хто встигає зробити це вчасно, оплачує тільки половину штрафу - 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16.07.2024", - розповіла Черногоренко.

У коментарях до свого допису заступниця голови Міноборони наголосила, що перший час можна буде сплатити тільки ті штрафи, які були нараховані за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Інші штрафи, зокрема за неявку за повісткою, у застосунку можна буде оплачувати пізніше.

За словами чиновниці, з розшуку будуть знімати порушників автоматично після оплати штрафу.

Також Черногоренко уточнила, що після оплати штрафу і зняття статусу "в розшуку" порушників зможуть забронювати.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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