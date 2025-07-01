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АНАЛІТИКА

Келлог відреагував на заяву Пєскова щодо стану переговорів: вона є «орвеллівською»

 

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що твердження Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними.

«Нещодавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів є орвеллівськими. Твердження Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Президент Трамп послідовно та непохитно наполягає на досягненні прогресу для припинення війни. Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для припинення війни. Росія не може продовжувати зволікати, бомбардуючи цивільні цілі в Україні», - написав він у соцмережі Х.

Речник російського президента Дмитро Пєсков днями заявив, що динаміка переговорів щодо України багато в чому залежить від позиції Києва, а також ефективності посередництва США.

Стамбульські зустрічі, які включали окремі розмови з американськими чиновниками, не принесли значного прогресу, але привели до домовленості про обмін 1000 військовополонених. Україна і США наполягають на припиненні бойових дій, але Москва не погоджується на це.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія намагається затягнути мирні переговори,щоб продовжувати просування на полі бою.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія, США
 

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