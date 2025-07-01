Фінансові новини
- |
- 01.07.25
- |
- 01:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Келлог відреагував на заяву Пєскова щодо стану переговорів: вона є «орвеллівською»
23:06 30.06.2025 |
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що твердження Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними.
«Нещодавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів є орвеллівськими. Твердження Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Президент Трамп послідовно та непохитно наполягає на досягненні прогресу для припинення війни. Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для припинення війни. Росія не може продовжувати зволікати, бомбардуючи цивільні цілі в Україні», - написав він у соцмережі Х.
Речник російського президента Дмитро Пєсков днями заявив, що динаміка переговорів щодо України багато в чому залежить від позиції Києва, а також ефективності посередництва США.
Стамбульські зустрічі, які включали окремі розмови з американськими чиновниками, не принесли значного прогресу, але привели до домовленості про обмін 1000 військовополонених. Україна і США наполягають на припиненні бойових дій, але Москва не погоджується на це.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія намагається затягнути мирні переговори,щоб продовжувати просування на полі бою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF для України та виділяє транш $0,5 млрд
ТОП-НОВИНИ
|ЄС і Україна домовилися про нові умови імпорту агропродуктів
|Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р
|Вадефуль: Співпраця з Україною у оборонній галузі - козир
|Апеляційний суд підтвердив незаконність відмови Порошенку виїжджати за кордон – адвокат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|На замміністра енергетики НАБУ склало протокол за ненадання інформації про міжнародну допомогу
|У «Резерв+» тестують нововведення: допоможе знятися з розшуку без візиту до ТЦК
|Келлог відреагував на заяву Пєскова щодо стану переговорів: вона є «орвеллівською»
|В ЄС міркують, як обійти угорське вето на переговори про членство з Україною
|Військові матимуть 12-місячну відстрочку від мобілізації після завершення «Контракту 18-24» — Міноборони
|Вадефуль: Співпраця з Україною у оборонній галузі - козир
|Апеляційний суд підтвердив незаконність відмови Порошенку виїжджати за кордон – адвокат
Бізнес
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
|Reuters: Роботаксі Tesla виїжджають на зустрічну смугу і висаджують людей посеред дороги
|Trump Mobile видалила з сайту свого золотого смартфона напис «Зроблено в Америці»
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA