Військові матимуть 12-місячну відстрочку від мобілізації після завершення «Контракту 18-24» — Міноборони

В уряді підтримали ініціативу, за якою добровольці, що підписали «Контракт 18-24», зможуть отримати відстрочку після його завершення.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Раніше відомство ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за цим конструктом. Такий законопроєкт уже схвалили на засіданні уряду.

Раніше, після звільнення з військової служби, таких громадян могли взяти на військовий облік і відразу призвати знову. Схвалені поправки до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» усунуть цю невизначеність.

Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров розповідав, що влада продовжує працювати над удосконаленням мотиваційного пакету для молоді в межах цього контракту. Він також зауважив, що підрозділи з військовослужбовцями, які уклали «Контракт 18-24», показують ефективні результати.

Що відомо про «Контракт 18-24»

У лютому президент Володимир Зеленський на тлі закликів від партнерів мобілізувати молодь анонсував нову систему контрактів - для громадян, які не досягли мобілізаційного віку. У такий спосіб люди, яких за законом іще не можуть мобілізувати, «зможуть себе проявити», зазначав Зеленський.

Контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають «мотиваційний складник»:

* одноразову виплату в мільйон гривень (200 тисяч одразу, решту 800 тисяч - двома частинами на час дії контракту);

* щомісячне грошове забезпечення розміром до 120 000 гривень;

* надання «нульової» іпотеки;

* навчання державним коштом;

* безплатне медичне забезпечення;

* право на виїзд за кордон після року служби;

* звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, і протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення. Для проходження служби можуть обрати одну з 18 бригад.