Фінансові новини
- |
- 30.06.25
- |
- 17:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Членство в ЄС і ППО: Шмигаль розкрив деталі зустрічі з прем'єром Іспанії
10:04 30.06.2025 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з іспанським колегою Педро Санчесом, з яким обговорив посилення оборонного співробітництва між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву Telegram.
"Обговорили подальше посилення оборонної співпраці. Озвучив наші головні потреби, зокрема системи ППО. Україна пропонує створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій. Також працюємо над рішенням щодо перехоплення російських дронів, які щодня масово атакують українську інфраструктуру", - розповів Шмигаль.
За словами українського прем'єра, він висловив Іспанії подяку за всебічну підтримку країни на тлі російської агресії. Шмигаль зазначив, що загальний обсяг іспанської допомоги перевищує 2 млрд євро.
"Особливо важливо - військова допомога. Іспанські системи протиповітряної оборони допомагають захищати українське небо від російських ракет і дронів", - додав прем'єр.
Також Шмигаль і Санчес обговорили відновлення України за рахунок конфіскації заморожених російських активів. Крім іншого, вони говорили про євроінтеграцію України.
" Очікуємо на політичне рішення про початок перемовин про членство в ЄС уже цього року", - додав Шмигаль.
Допомога Іспанії Україні
Нагадаємо, Іспанія активно допомагає Україні з моменту початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.
У березні 2022 року прем'єр-міністр Санчес оголосив, що його країна готова надати Україні наступальне озброєння для боротьби з російською агресією.
Також країна передавала ППО, бронеавтомобілі та додаткову амуніцію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС
|Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
|Сенатор Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні
|Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд дол в межах ініціативи ERA - Шмигаль
|До уряду внесли подання на призначення детектива НАБУ Цивінського головою Бюро економічної безпеки
|Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти РФ
|Членство в ЄС і ППО: Шмигаль розкрив деталі зустрічі з прем'єром Іспанії
|Коаліція з розмінування України у 2025 році вже залучила 93 мільйони євро – Міноборони
|В Україні готують спецзакон для проведення повоєнних виборів – Стефанчук
|Зеленський ліквідував п'ять органів і створив Раду з підтримки підприємців
Бізнес
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
|Reuters: Роботаксі Tesla виїжджають на зустрічну смугу і висаджують людей посеред дороги
|Trump Mobile видалила з сайту свого золотого смартфона напис «Зроблено в Америці»
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA