Коаліція з розмінування України у 2025 році вже залучила 93 мільйони євро – Міноборони

Як повідомляє Міноборони, від початку 2025 року Коаліція спроможностей з розмінування України (DMCC) вже зібрала 93 мільйони євро. Про це стало відомо під час 14-ї зустрічі держав-учасниць коаліції, що відбулася в Рейк'явіку (Ісландія).

Основну увагу зосередили на уточненні внесків держав-учасниць коаліції для оснащення та підготовки підрозділів з розмінування Державної спеціальної служби транспорту та Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Минулого року ми разом багато досягли: розгорнуто реальні спроможності на місцях; навчені фахівці працюють у найскладніших умовах; техніка, надана партнерами, щодня рятує життя людей", - зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, полковник Руслана Берегуля, який очолює українську делегацію.

Руслан Берегуля також подякував урядам Ісландії та Литви, які є державами-лідерами коаліції, за сталість і далекоглядність у розбудові інфраструктури, яка потрібна для розмінування та відновлення України.

Коаліція DMCC була створена у лютому 2024 року в межах Контактної групи з питань оборони України. До її складу входять 23 країни, де окрім Литви та Ісландії також присутні Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія, Велика Британія та, власне, Україна.

За даними Укрінформ, площа потенційно замінованих територій в Україні вже зменшилась на понад 20% і наразі становить приблизно 137 тисяч квадратних кілометрів.

