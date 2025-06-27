Генпрокурор: Створюємо нові підрозділи на базі СБУ, які займатимуться збором доказів для спецтрибуналу по агресії

На базі Служби безпеки України створюються нові підрозділи для збору доказів злочину агресії РФ проти України і передачі до спецстрибуналу по агресії, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Перший пріоритет - це воєнні злочини... Зараз зі Службою безпеки України ми створюємо нові підрозділи на базі Служби безпеки, які будуть ще більше збирати доказів для того, щоб ми в подальшому до цього спецтрибуналу передали всі зібрані докази за всі роки повномасштабного вторгнення проти нашої держави", - сказав Кравченко в п'ятницю в Києві під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 26 червня в Гаазі підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. "Вперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії. Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах і діях", - заявив Берсе.

При цьому спеціальний трибунал за злочин агресії проти України розглядатиме справи не лише щодо РФ. Участь у спецтрибуналі не буде обмежуватися 46 країнами, які входять до Ради Європи, та будь-яка інша країна може приєднатися до договору.