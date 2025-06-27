Міноборони працює над вдосконаленням мотиваційного пакету для контрактників «18-24»

Міноборони працює над вдосконаленням мотиваційного пакета для молодих військових, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, відзначивши якість підготовки та боєздатність контрактників "18-24".

Під час зустрічі з журналістами він наголосив, що після детального аналізу бойових дій, у яких брали участь молоді військовослужбовці за контрактом 18-24, військові командири високо оцінили їхню витримку, професіоналізм і рішучість.

За його словами, програма 18-24 постійно аналізується за трьома критеріями: фінансові умови; кількісний склад; якість підготовки

Також Умєров повідомив , що робота над вдосконаленням мотиваційного пакету триває. Так, Міноборони готове вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які приймають рішення укласти контракт.

Говорячи про зниження мобілізаційного віку, міністр сказав, що це питання не розглядається. Він пояснив, що Контракт 18-24 - це добровільна програма. Будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні, і наразі жодних змін не планується.

"Контрактники 18-24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою - і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту", - сказав він.