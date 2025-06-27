Умєров: далекобійних операцій буде більше, вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів

Уже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів по військовій машині РФ, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час зустрічі з журналістами він заявив, шо приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів.

Так, минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike), що дало змогу регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибокому тилу ворога.

Умєров запевнив, шо усі поставки дронів відбуваються за графіком, виконання операцій здійснюється щодня, згідно із затвердженими планами.

