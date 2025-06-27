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Умєров: далекобійних операцій буде більше, вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів
11:55 27.06.2025 |
Уже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів по військовій машині РФ, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Під час зустрічі з журналістами він заявив, шо приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів.
Так, минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike), що дало змогу регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибокому тилу ворога.
Умєров запевнив, шо усі поставки дронів відбуваються за графіком, виконання операцій здійснюється щодня, згідно із затвердженими планами.
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