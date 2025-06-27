Канада розглядає можливість спільного з Україною виробництва озброєння - міністр

Канада вивчає можливості налагодити спільно з Україною виробництво військової техніки та спорядження.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це міністр оборони Канади Девід Макгінті сказав, спілкуючись із журналістами під час візиту до Латвії

"Міністерство оборони та Збройні сили Канади це активно розглядають", - відповів він на запитання про можливу участь канадських компаній у спільному з Україною військовому виробництві.

Зокрема, відзначив він, українці досягли значного прогресу у технологіях дронів, "до чого ми уважно придивляємося".

За словами Макгінті, розглядається можливість співпраці за так званою "данською моделлю", коли військове обладнання вироблятиметься в Україні за канадські кошти. Також може йтися про відкриття спільних підприємств на території України та Канади.

"Це може принести значну користь канадській промисловості, саме тому ми вивчаємо, який з підходів є найкращим", - підсумував міністр.