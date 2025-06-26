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Сухопутні сили отримали п’ять переоснащених командно-штабних машин на базі «Козака»
13:12 26.06.2025 |
Сухопутні сили ЗСУ отримали п'ять переоснащених командно-штабних машин (КШМ) на базі бронеавтомобіля "Козак". Роботи з повного технічного переоснащення та доукомплектування профінансувала група компаній "Метінвест".
На переоснащення машин скерували 2 млн гривень. Їх оснастили комфортними робочими місцями для особового складу та встановили сучасну комунікаційну техніку із засобами захисту зв'язку, які стійкі до впливу РЕБ. Крім того, КШМ отримали обладнання для автоматизації, автономного резервного живлення та інших задач.
Машини вже отримали зв'язківці одного з підрозділів Сухопутних військ. Їх використовуватимуть для забезпечення цілодобового сталого радіозв'язку та управління на тактичному рівні сухопутних військ.
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