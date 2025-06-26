Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна та НАТО посилюють співпрацю у сфері безпілотних систем – підсумки конференції JATEC у Таллінні

 

Україна та НАТО посилюють співпрацю у сфері безпілотних систем і працюють над спільною стратегією їхнього застосування, інформує Генштаб ЗСУ в Фейсбук.

Такі підсумки конференції "Інновації на фронті: роль дронів у сучасній війні", яка відбулася в Таллінні за участю військових, представників промисловості та експертів Альянсу.

Захід організував Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) спільно з Командуванням ОЗС НАТО з питань трансформації. Участь у ньому взяли представники Міноборони України, Сил безпілотних систем ЗСУ та союзників.

"Проведення конференції стало початком створення експертної спільноти у сфері БпЛА. Вона стане платформою для перетворення унікального бойового досвіду України на конкретні проєкти JATEC, які посилять спроможності Сил оборони у веденні сучасної війни", - йдеться в повідомленні.

Обговорювались питання протидії FPV-дронам з оптоволоконним керуванням, інтеграції БпЛА в систему управління і зв'язку, навчання екіпажів та обслуговування техніки в польових умовах. Також ішлося про застосування ШІ, засоби РЕБ і кіберзагрози.

"Семінар експертів JATEC щодо дронів має першочергове значення для прискорення взаємосумісності України з НАТО, адже йдеться про використання критично важливого бойового досвіду для інновацій у колективній обороні" - зазначив командувач JATEC, бригадний генерал Войцех Озга.

Фіналом конференції став міжнародний конкурс NATO Innovation Challenge 2025-II. Серед 162 поданих рішень 42 надійшли з України. Перше місце посіла компанія KMB Telematics Inc. (США), друге - Sentradel (США), третє - українська компанія DONS. Переможці отримають підтримку НАТО для подальшої реалізації своїх розробок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6620
  0,1304
 0,31
EUR
 1
 48,3238
  0,1846
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3029  0,09 0,22 41,8479  0,13 0,31
EUR 48,2125  0,10 0,21 48,9268  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6700  0,13 0,32 41,6800  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес