Україна та НАТО посилюють співпрацю у сфері безпілотних систем – підсумки конференції JATEC у Таллінні

Україна та НАТО посилюють співпрацю у сфері безпілотних систем і працюють над спільною стратегією їхнього застосування, інформує Генштаб ЗСУ в Фейсбук.

Такі підсумки конференції "Інновації на фронті: роль дронів у сучасній війні", яка відбулася в Таллінні за участю військових, представників промисловості та експертів Альянсу.

Захід організував Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) спільно з Командуванням ОЗС НАТО з питань трансформації. Участь у ньому взяли представники Міноборони України, Сил безпілотних систем ЗСУ та союзників.

"Проведення конференції стало початком створення експертної спільноти у сфері БпЛА. Вона стане платформою для перетворення унікального бойового досвіду України на конкретні проєкти JATEC, які посилять спроможності Сил оборони у веденні сучасної війни", - йдеться в повідомленні.

Обговорювались питання протидії FPV-дронам з оптоволоконним керуванням, інтеграції БпЛА в систему управління і зв'язку, навчання екіпажів та обслуговування техніки в польових умовах. Також ішлося про застосування ШІ, засоби РЕБ і кіберзагрози.

"Семінар експертів JATEC щодо дронів має першочергове значення для прискорення взаємосумісності України з НАТО, адже йдеться про використання критично важливого бойового досвіду для інновацій у колективній обороні" - зазначив командувач JATEC, бригадний генерал Войцех Озга.

Фіналом конференції став міжнародний конкурс NATO Innovation Challenge 2025-II. Серед 162 поданих рішень 42 надійшли з України. Перше місце посіла компанія KMB Telematics Inc. (США), друге - Sentradel (США), третє - українська компанія DONS. Переможці отримають підтримку НАТО для подальшої реалізації своїх розробок.