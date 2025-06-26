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Rheinmetall на замовлення Нідерландів виготовить 20 багі Ermine для України
09:05 26.06.2025 |
Німецький концерн Rheinmetall виготовить 20 багі Ermine для потреб України. Виробництво профінансують Нідерланди.
Про це повідомили у Rheinmetall.
Відповідний контракт з компанією підписав міністр оборони Нідерландів 24 червня на полях саміту НАТО в Гаазі.
Українські військові зможуть використовувати багі Ermine для евакуації поранених у безпосередній близькості до лінії фронту, зазначили в Rheinmetall. Очікується, що поставки машин розпочнуться у 2026 році.
«Ми вдячні за довіру до наших можливостей. Ermine - це інноваційне та ефективне рішення для сучасного поля бою», - зазначив гендиректор дочірньої структури Rheinmetall Defence Nederland.
Напередодні Нідерланди оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на близько 175 мільйонів євро.
Він, зокрема, міститиме антидронові радари та 20 безпілотних модульних машин Ermine. Тоді в Міноборони країни не зазначили, хто їх виготовлятиме.
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