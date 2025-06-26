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Трамп здивований, що Путін досі не погодився вирішити війну в Україні
23:26 25.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп все ще сподівається, що може домовитися з лідером Росії Владіміром Путіним щодо України, але здивований, що цього досі не сталося.
Про це Трамп сказав на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі, повідомляє "Європейська правда".
Він черговий раз згадав про пропозицію Путіна допомогти у врегулюванні з Іраном.
"Він зателефонував днями і каже: "Я можу тобі допомогти?". Я сказав, що ні. Ти можеш допомогти мені з Росією", - сказав Трамп, згадавши, що США залучені у вирішення кількох конфліктів.
Трамп відповідав також на питання про амбіції Путіна, які виходять за межі України.
"Це можливо", - зазначив Трамп.
"Я вважаю його людиною, яка... Я думаю, що мене ввели в оману, я дуже здивований насправді, я думав, що ми це вже вирішили (щодо припинення вогню в Україні. - Ред.). Але він зателефонував. І він сказав, що близький до Ірану, він хотів би допомогти нам домовитися, а я сказав: "Ні, ні, якщо ви допоможете мені домовитися з вами, з Росією, і я думаю, що ми це теж зробимо", - зазначив він.
Трамп наголосив, що Путін повинен закінчити війну.
"З Владіміром Путіним все виявилося складніше. Чесно кажучи, у мене були деякі проблеми із Зеленським. Це виявилося важче, ніж інші війни, я маю на увазі, подивіться, ми щойно закінчили війну за 12 днів", - зазначив він, коментуючи свої попередні обіцянки швидко закінчити війну в Україні.
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