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АНАЛІТИКА

Трамп здивований, що Путін досі не погодився вирішити війну в Україні

 

Президент США Дональд Трамп все ще сподівається, що може домовитися з лідером Росії Владіміром Путіним щодо України, але здивований, що цього досі не сталося.

Про це Трамп сказав на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі, повідомляє "Європейська правда".

Він черговий раз згадав про пропозицію Путіна допомогти у врегулюванні з Іраном.

"Він зателефонував днями і каже: "Я можу тобі допомогти?". Я сказав, що ні. Ти можеш допомогти мені з Росією", - сказав Трамп, згадавши, що США залучені у вирішення кількох конфліктів.

Трамп відповідав також на питання про амбіції Путіна, які виходять за межі України.

"Це можливо", - зазначив Трамп.

"Я вважаю його людиною, яка... Я думаю, що мене ввели в оману, я дуже здивований насправді, я думав, що ми це вже вирішили (щодо припинення вогню в Україні. - Ред.). Але він зателефонував. І він сказав, що близький до Ірану, він хотів би допомогти нам домовитися, а я сказав: "Ні, ні, якщо ви допоможете мені домовитися з вами, з Росією, і я думаю, що ми це теж зробимо", - зазначив він.

Трамп наголосив, що Путін повинен закінчити війну.

"З Владіміром Путіним все виявилося складніше. Чесно кажучи, у мене були деякі проблеми із Зеленським. Це виявилося важче, ніж інші війни, я маю на увазі, подивіться, ми щойно закінчили війну за 12 днів", - зазначив він, коментуючи свої попередні обіцянки швидко закінчити війну в Україні.
Ключові теги: США, Росія
 

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