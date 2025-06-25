Зеленський розповів деталі розмови із Трампом

Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі зі своїм американським візаві Дональдом Трампом у Гаазі на полях саміту НАТО.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що ця зустріч із Трампом була хорошою. Під час неї лідери країн обговорили Близький Схід, захист українців, закупівлю американських систем ППО, а також - переговори української та російської делегацій у Стамбулі.

Під час розмови Зеленський відзначив важливість того, що нещодавні дії США в Ірані послабили не тільки ядерну програму країни, а й виробництво дронів.

"З президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури", - зазначив український президент.

Зеленський наголосив: Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння.

"Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного", - зауважив він.

Зеленський розповів Трампу про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Зокрема він звернув увагу на те, що Росія передала нам трупи своїх же загиблих.

"Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі", - додав український президент.

Нагадаємо, зустріч президентів США та України на полях саміту НАТО у Гаазі тривала близько 45 хвилин.

А Трамп, своєю чергою, заявив, що його зустріч з українським візаві пройшла добре. Він сказав, що не обговорював із Зеленським на зустрічі припинення вогню, а "просто хотів дізнатися, як у нього справи".

Зазначимо, зустріч Зеленського і Трампа відбулась невдовзі після завершення основної зустрічі лідерів НАТО та публікації підсумкового рішення саміту, де держави НАТО у тому числі взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат.