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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Трамп сказав, що ситуація в Україні «вийшла з-під контролю»

 

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідерами держав Північноатлантичного Альянсу визнав складність ситуації з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це агентству Bloomberg сказало поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

За словами джерела Bloomberg, на закритій зустрічі з лідерами НАТО Трамп заявив, що щодо України потрібно вжити заходів, оскільки ситуація в країні "повністю вийшла з-під контролю".

Президент США не пояснив, що має на увазі, але ці слова присутні розцінили як позитивний сигнал його зацікавленості в тому, якою є ситуація в Україні, пише Bloomberg.

Як відомо, в середу Трамп і президент України Володимир Зеленський провели 45-хвилинну зустріч на полях саміту НАТО.
Ключові теги: США, Росія
 

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