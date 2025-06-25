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Bloomberg: Трамп сказав, що ситуація в Україні «вийшла з-під контролю»
17:32 25.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідерами держав Північноатлантичного Альянсу визнав складність ситуації з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Про це агентству Bloomberg сказало поінформоване джерело, пише "Європейська правда".
За словами джерела Bloomberg, на закритій зустрічі з лідерами НАТО Трамп заявив, що щодо України потрібно вжити заходів, оскільки ситуація в країні "повністю вийшла з-під контролю".
Президент США не пояснив, що має на увазі, але ці слова присутні розцінили як позитивний сигнал його зацікавленості в тому, якою є ситуація в Україні, пише Bloomberg.
Як відомо, в середу Трамп і президент України Володимир Зеленський провели 45-хвилинну зустріч на полях саміту НАТО.
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