Фінансові новини
- |
- 25.06.25
- |
- 10:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рубіо на Раді НАТО-Україна: є лише дипломатичне рішення війни в Україні
10:41 25.06.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо заявив під час виступу на засіданні Ради НАТО-Україна в нідерландській Гаазі у вівторок, що російсько-українська війна має лише дипломатичне вирішення і не має військового.
"Президент США Дональд Трамп чітко заявив, що війна між Росією та Україною має закінчитися. На сьогоднішньому засіданні Ради НАТО-Україна я повторив, що військового рішення немає, є лише дипломатичне", - написав Рубіо в соцмережі Х в ніч на середу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Опублікували статут спецтрибуналу щодо злочину росії проти України
|Зеленський обговорив з Макроном поставки Mirage і дронів-перехоплювачів
|Умєров і Поульсен підписали лист про виробництво української зброї в Данії
|Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч дронів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рубіо на Раді НАТО-Україна: є лише дипломатичне рішення війни в Україні
|Конкурсна комісія голосами іноземних членів рекомендує на посаду глави БЕБ представника НАБУ Цивінського
|Опублікували статут спецтрибуналу щодо злочину росії проти України
|Британія вперше передасть Україні зброю, профінансовану з заморожених росактивів
|Зеленський обговорив з Макроном поставки Mirage і дронів-перехоплювачів
|У НАТО прогнозують «важке літо» для України через хибні дані про війну у Путіна
|Умєров і Поульсен підписали лист про виробництво української зброї в Данії
Бізнес
|Південна Корея занепокоєна обмеженнями США щодо виробників чипів у Китаї
|Tesla запустила тестування роботаксі в Техасі
|Світові автовиробники зазнають більших втрат, ніж очікували раніше – The Japan Times
|Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи
|Україна посіла третє місце на конкурсі НАТО, присвяченому протидії оптоволоконним FPV-дронам
|У додаток Gemini тепер можна завантажувати відео
|Китайський поїзд на магнітній підвісці встановив новий рекорд швидкості