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АНАЛІТИКА

Рубіо на Раді НАТО-Україна: є лише дипломатичне рішення війни в Україні

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив під час виступу на засіданні Ради НАТО-Україна в нідерландській Гаазі у вівторок, що російсько-українська війна має лише дипломатичне вирішення і не має військового.

"Президент США Дональд Трамп чітко заявив, що війна між Росією та Україною має закінчитися. На сьогоднішньому засіданні Ради НАТО-Україна я повторив, що військового рішення немає, є лише дипломатичне", - написав Рубіо в соцмережі Х в ніч на середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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