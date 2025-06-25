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АНАЛІТИКА

У НАТО прогнозують «важке літо» для України через хибні дані про війну у Путіна

 

Розвідувальні дані НАТО свідчать про те, що Путін вірить у здатність російської армії досягти прориву, і тому посилюватиме атаки, не зважаючи на втрати.

Про це заявив журналістам на саміті НАТО високопосадовець Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності.

У Альянсі наголошують, що Росія зазнає значних втрат, однак має намір загалом зберігати тактику. На цій підставі у Альянсі очікують, "важкого літа" для України. Представник НАТО кілька разів повторив цей термін.

"Ми очікуємо, що Росія буде продовжувати тактику невеликих здобутків, попри великі втрати, яких вона зазнає", - додав він.

"Що стосується очікувань від літа - ми очікуємо на рух на Сумщині. У Запорізькій області ми теж чекаємо на інтенсифікацію, але переважно це будуть обмежені штурми для покращення тактичних позицій", - заявив він.

У Альянсі вважають, що російський лідер Путін, ухвалюючи стратегію дій, керується хибною інформацією, і тому його очікування від літньої кампанії значно масштабніші.

"Він дійсно думає, що він перемагає, але це ґрунтується на хибній інформації, яку він отримує. Виходячи з цього українцям варто очікувати важкого літа", - наголосив посадовець. "Буде тиск по всій лінії фронту і схоже, що він зростатиме, тому я кажу про складне літо для України", - додав він.

Утім, у НАТО не вважають, що Росія зможе досягти поставлених цілей. "Загалом, головним стримуючим фактором для Росії є те, що вона не має достатніх резервів, які необхідні для того, щоби досягти якогось прориву", - пояснив представник Альянсу.

Як повідомлялося, У НАТО не вірять у оточення Сум, але вважають, що Росія спробує це зробити.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Росія
 

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