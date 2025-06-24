Генпрокурор України ініціює розробку нового механізму добору керівників органів прокуратури

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко збирається скасувати Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву та ініціювати розробку та ухвалення спеціального закону про добір керівників органів прокуратури, аналогічний тому, що застосовується щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Я ухвалив рішення скасувати Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву. Ідея, закладена в ініціативу, правильна: створити прозорий і справедливий механізм добору керівників органів прокуратури. Однак, пілотний проєкт по впровадженню цієї ініціативи не виконав свого основного завдання", - написав він у телеграмі у вівторок.

Кравченко також зазначив, що при цьому процедури виявилися надмірно складними, зарегульованими, затягнутими і, в окремих аспектах, дискримінаційними. "Положення ж дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму", - додав він.

На думку Кравченка, у нинішніх умовах, коли низка прокуратур залишається без керівництва, "ми не маємо ні часу, ні простору для процесів, які не дають результату. І головне - у ці складні часи ми не маємо права гальмувати роботу".

Кравченко зазначив, що йому "потрібні люди, які здатні діяти, а не витрачати роки на узгодження і малювання презентацій. Водночас, я за прозорий, заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади".

"Власне, тому ми переходимо до розробки відповідних змін до законодавства, як це передбачено ініціативою ЄС "Ukraine Facility", і прийняття спеціального закону з урахуванням кращих європейських стандартів. Саме такий принцип відбору визначений Законом України "Про прокуратуру" (ст. 29 прим. 1) щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - повідомив Кравченко.

За його словами, цей процес буде проходити у відкритий спосіб, із залученням міжнародних експертів та після консультацій з Венеціанською комісією.

"Ми врахували всі недоліки пілоту. Тепер наше завдання: закріпити ефективний, реалістичний і працюючий механізм добору, який справді служитиме інтересам держави", - наголосив генеральний прокурор.