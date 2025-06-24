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АНАЛІТИКА

Генсек НАТО анонсував розбудову «шляху України до членства» у рішенні саміту Альянсу

 

Рішення, яке ухвалять лідери держав-членів НАТО на саміті в Гаазі, буде наступним кроком у розбудові "мосту" між Україною і Альянсом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Гаазі, на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Рютте наголосив, що союзники і досі вважають чинними попередні проукраїнські рішення Альянсу, включно з рішенням Вашингтонського саміту, і це буде побічно підтверджено підсумковим документом Гаазького саміту.

"Щодо України буде важлива згадка, яка насправді побудована на основі рішення минулорічного Вашингтонського саміту, яке підтвердило незворотний шлях України до НАТО", - заявив він.

Марк Рютте не уточнив, що саме він вважає таким непрямим підтвердженням, однак відомо, що у декларації саміту очікується теза про фінансування оборони України за рахунок оборонних витрат держав-членів Альянсу.

"Ми розбудовуємо міст (між Україною і НАТО), як і говорило Вашингтонське рішення", - додав він.
 

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