«Може, не найкращий, але найдосвідченіший». Зеленський оцінив себе як президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є «найдосвідченішим» очільником країни, яка проходить через війну.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

Зеленського спитали, чи готовий він передати владу комусь іншому. На це він сказав, що «завжди готовий» це зробити, але «не готовий зрадити людей, яких я люблю і поважаю за те, як ми поводимося під час такого складного випробування».

«Іде війна, і для мене це великий обов'язок - пройти через цю війну з моєю країною. Якщо мій народ хоче замінити мене - не хтось, [а саме український народ] - це принципово. Якщо мій народ вважає, що вони потребують іншого лідера і мають інші погляди, я не маю права сперечатися», - каже президент.

Після цього у Зеленського спитали, чи вважає він себе найкращим для того, щоб провести Україну через війну.

«Я найдосвідченіший. Може, не найкращий. Завжди є люди кращі за тебе», - відповів він.

Напередодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав Зеленського «дуже сильною людиною» і закликав його балотуватися на другий термін, коли відбуватимуться вибори.

«Я вважаю, що він має балотуватися, бо це найкращий президент, якого моя країна бачила за роки своєї незалежності», - додав Єрмак.