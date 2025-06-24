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«Може, не найкращий, але найдосвідченіший». Зеленський оцінив себе як президента
14:51 24.06.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що є «найдосвідченішим» очільником країни, яка проходить через війну.
Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.
Зеленського спитали, чи готовий він передати владу комусь іншому. На це він сказав, що «завжди готовий» це зробити, але «не готовий зрадити людей, яких я люблю і поважаю за те, як ми поводимося під час такого складного випробування».
«Іде війна, і для мене це великий обов'язок - пройти через цю війну з моєю країною. Якщо мій народ хоче замінити мене - не хтось, [а саме український народ] - це принципово. Якщо мій народ вважає, що вони потребують іншого лідера і мають інші погляди, я не маю права сперечатися», - каже президент.
Після цього у Зеленського спитали, чи вважає він себе найкращим для того, щоб провести Україну через війну.
«Я найдосвідченіший. Може, не найкращий. Завжди є люди кращі за тебе», - відповів він.
Напередодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав Зеленського «дуже сильною людиною» і закликав його балотуватися на другий термін, коли відбуватимуться вибори.
«Я вважаю, що він має балотуватися, бо це найкращий президент, якого моя країна бачила за роки своєї незалежності», - додав Єрмак.
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