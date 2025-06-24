Рютте: ситуація на Близькому сході не відвела на другий план війну РФ проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що події на Близькому сході не відвели на другий план війну, яку проти України веде Росія, як і допомогу союзників Києву.

"Якщо ми не зможемо мати справу із ситуацією на Близькому Сході, яка є дуже великою і захоплює всі заголовки газет, і з Україною одночасно, нам взагалі не слід займатися політикою та військовою справою. Ми можемо, і докази цього є", - сказав він у вівторок в Гаазі на Громадському форумі, відповідаючи на запитання громадян. Громадський форум є однією із складових програми саміту НАТО, який проходить 24-25 червня в Гаазі.

В якості доказів Рютте нагадав, що "європейці та канадці пообіцяли цього року надати Україні 35 млрд військової підтримки". "Минулого року це було трохи більше 50 млрд за весь рік. Тепер, не доходячи до півроку, це вже 35 млрд. І навіть союзники говорять, що це вже близько 40 млрд. Але принаймні це більше 35, тож це фантастична новина. А це означає, що підтримка України все ще на рівні, навіть вищому, ніж була минулого року", - деталізував генсек альянсу.

Він також звернув увагу, що "тягар" допомоги Україні перенесений з США "на канадців та європейців". "Я вважаю справедливим, що ми, як європейці та канадці, беремо на себе більшу частку цього тягаря від Сполучених Штатів", - додав Рютте.

Генсек не став говорити про те, коли буде досягнуто миру. "Коли йдеться про мир, я не можу передбачити, коли це станеться", - сказав він, віддавши належне зусиллям президента США Дональда Трампа, який "вивів ситуацію з глухого кута". "Є лише один лідер, який міг би вивести ситуацію з глухого кута, і це американський президент, тому що він є найвпливовішим лідером у світі та очолює 25% світового ВВП, а також найпотужнішу та найсильнішу армію у світі", - пояснив він.

Рютте також розкритикував позицію Росії на нещодавніх переговорах з українською стороною в Стамбулі, які з російської сторони вів "історик". "Це несерйозна справа. І я дуже пишаюся українцями, що вони відправили туди команду з міністром закордонних справ, міністром оборони, начальником штабу, тож вони поставилися до цього серйозно. Але, очевидно, Росія не була серйозною. Але, сподіваємося, серйозні переговори розпочнуться найближчим часом. І тоді ми повинні переконатися, що яким би не було довгострокове припинення вогню чи мирна угода з Україною, що вона буде довгостроковою, що вона буде довготривалою, що Володимир Володимирович Путін ніколи більше не намагатиметься захопити один квадратний кілометр української території", - сказав генсек НАТО.