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Словаччина готова підтримати нові санкції ЄС проти Росії, але має умови
09:34 24.06.2025 |
Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії всього через кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що і Угорщина, і Словаччина виступають проти нього.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
У понеділок ввечері Бланар заявив, що словацький уряд оцінює кожен пакет санкцій з погляду того, чи може він зашкодити національній економіці.
"Переговори ще тривають. Але, виходячи з того, що було обговорено досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати", - сказав Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.
Однак він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.
"Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку - можливо, на суму до 20 млрд євро", - сказав він.
"Тому ми вимагаємо гарантій щодо того, як будуть усунені ці негативні наслідки", - додав міністр.
Бланар наголосив, що для Словаччини політично важливо, щоб обговорення пакету санкцій було перенесено до Європейської ради і пов'язано з пропозицією RePowerEU. Тому і він, і прем'єр-міністр Роберт Фіцо прагнуть зустрітися з президенткою Європейської комісії і прем'єркою Данії, країна якої головуватиме в обговореннях ініціативи RePowerEU.
Раніше в понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина і Словаччина виступають проти запропонованого ЄС пакету санкцій через побоювання щодо енергетичної безпеки та заперечення проти зусиль Брюсселя заборонити імпорт російського газу і нафти.
Дипломатичні джерела, на які посилається інформаційне агентство ČTK, заявили, що все ще є надія на вирішення заперечень обох країн.
Словаччина ніколи не накладала вето і не блокувала жодних санкцій проти Росії, попри те, що неодноразово погрожувала це зробити.
Джерела "ЄП" також повідомили, що Угорщина та Словаччина відмовляються затверджувати новий, 18-й пакет санкцій ЄС роти Росії, доки не відбудеться засідання Європейської ради.
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