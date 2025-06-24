Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Словаччина готова підтримати нові санкції ЄС проти Росії, але має умови

 

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії всього через кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що і Угорщина, і Словаччина виступають проти нього.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У понеділок ввечері Бланар заявив, що словацький уряд оцінює кожен пакет санкцій з погляду того, чи може він зашкодити національній економіці.

"Переговори ще тривають. Але, виходячи з того, що було обговорено досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати", - сказав Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Однак він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.

"Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку - можливо, на суму до 20 млрд євро", - сказав він.

"Тому ми вимагаємо гарантій щодо того, як будуть усунені ці негативні наслідки", - додав міністр.

Бланар наголосив, що для Словаччини політично важливо, щоб обговорення пакету санкцій було перенесено до Європейської ради і пов'язано з пропозицією RePowerEU. Тому і він, і прем'єр-міністр Роберт Фіцо прагнуть зустрітися з президенткою Європейської комісії і прем'єркою Данії, країна якої головуватиме в обговореннях ініціативи RePowerEU.

Раніше в понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина і Словаччина виступають проти запропонованого ЄС пакету санкцій через побоювання щодо енергетичної безпеки та заперечення проти зусиль Брюсселя заборонити імпорт російського газу і нафти.

Дипломатичні джерела, на які посилається інформаційне агентство ČTK, заявили, що все ще є надія на вирішення заперечень обох країн.

Словаччина ніколи не накладала вето і не блокувала жодних санкцій проти Росії, попри те, що неодноразово погрожувала це зробити.

Джерела "ЄП" також повідомили, що Угорщина та Словаччина відмовляються затверджувати новий, 18-й пакет санкцій ЄС роти Росії, доки не відбудеться засідання Європейської ради.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8702
  0,0367
 0,09
EUR
 1
 48,0209
  0,1797
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4952  0,04 0,09 42,0872  0,04 0,10
EUR 48,0493  0,21 0,44 48,8838  0,24 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,05 0,11 41,8200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес