Угорщина та Словаччина, як і обіцяли, заблокували 18-й пакет санкцій проти РФ до саміту ЄС

Угорщина та Словаччина відмовляються затверджувати новий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки не відбудеться засідання Європейської Ради, на якому санкційний тиск на РФ буде обговорений на рівні лідерів ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомили дипломати держав ЄС, обізнані з результатом засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у понеділок, 23 червня в Брюсселі.

Наразі затвердження 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ заблоковане Угорщиною та Словаччиною.

"Дві делегації заблокували затвердження нових санкцій проти Росії до засідання Європейської Ради 26 червня", - повідомив один з дипломатів.

Він додав, що цими двома державами є Словаччина та Угорщина.

Інший дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди" розповів також, що 23 червня Єврокомісія представила послам держав ЄС запропоновані нею останні зміни до 18-го пакету санкцій, які досі містять пропозиції щодо зниження цінової стелі на російську нафту.

"Деякі делегації, більш відверті, хочуть прибрати зниження верхньої межі ціни на російську нафту, враховуючи поточний стан міжнародного ринку нафти, в той час як інші хочуть її зберегти. Тим не менш, ми дуже близькі до угоди", - уточнив він.

"Ми сподіваємося, що зможемо вирішити кілька питань, що залишилися, і представити переглянутий текст на засіданні Coreper для затвердження у п'ятницю, 27 червня", - переконаний співрозмовник "Європейської правди".