Зеленський зустрівся з королем Британії

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 червня, зустрівся з британським королем Чарльзом III.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III у Віндзорському замку перед політичними зустрічами, які відбудуться пізніше 23 червня.

Вони потиснули один одному руки перед камерами під час третьої зустрічі цього року.

Пізніше президент України зустрінеться із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом.

"Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це - про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", - написав український президент у соцмережах після російського удару по Києву.

Раніше Зеленський повідомив, що під час поїздки до Британії обговорить з партнерами посилення захисту та сильні кроки тиску на Росію, щоб вона зупинила війну.

Очікується, що 25 червня Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.