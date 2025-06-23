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80% ініціативи із закупівель боєприпасів для України «вже обіцяні» – Каллас
16:27 23.06.2025 |
Європейський Союз має продовжувати військову підтримку України, вважає верховна представниця блоку із закордонних справ Кая Каллас 23 червня.
Спілкуючись із журналістами, Каллас вказала на те, що «люди помирають у Києві», тому що Росія продовжує щоденні удари по Україні.
«Ми маємо зберігати тиск на Росію, ось чому ми просуваємо 18 пакет санкцій. Ми також маємо надавати Україні військову допомогу. Я рада повідомити, що 80% ініціативи з боєприпасів вже були обіцяні, але звісно, ми маємо робити більше цього року, щоб надати 2 мільйони снарядів», - повідомила вона.
У травні 2024 року прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив, що до кінця року Чехія планує передати Україні 500 тисяч великокаліберних боєприпасів. Згодом учасники ініціативи щодо боєприпасів продовжили її і в 2025 році.
У березні 2025 року міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що в 2024 році учасники ініціативи надали Україні 1,5 мільйона боєприпасів, з них 500 тисяч - 155-міліметрових.
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