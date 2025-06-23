93-тя бригада ЗСУ застосувала по ворогу наземний дрон з авіаційними ракетами

Рота наземних безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади озброїлася наземним дроном із встановленим блоком некерованих авіаційних ракет.

Як пише Мілітарний, про використання такого типу дрона в складі бригади розповів командир роти з позивним «Електрик».

Ідея встановити таке озброєння на дрон виникла з ініціативи самого командира, який запропонував озброїти апарат подібним типом зброї.

Для реалізації цього проєкту було демонтовано блок для запуску НАРів - УБ-16-57 під 16 ракет С-5 - із літака, що тривалий час використовувався як пам'ятник у місті Берестин. За словами військових, блок провисів там близько 70 років.

Також вдалося отримати 150 ракет, які згодом активно використовувалися проти російських позицій.

Як зауважив «Електрик», застосування цього дрона збивало з пантелику росіян, які відкривали вогонь по району його роботи з усіх доступних засобів ураження, включно зі ствольною артилерією.

Попри те, що спочатку ідея здавалася сумнівною, наразі дрон активно використовується підрозділом і демонструє хороші результати.

Варто зауважити, що використання наземних безпілотних комплексів у підрозділах стає дедалі масовішим явищем. Наприклад, оператори 20-го окремого полку безпілотних систем «К-2» за чотири дні врятували чотирьох українських військових, здійснивши евакуацію за допомогою наземних роботизованих платформ.