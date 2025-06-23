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Норвегія та Україна спільно проводять навчання операторів безпілотників
12:00 23.06.2025 |
Норвегія та Україна спільно проводять навчання операторів безпілотників у Тренделазі в межах операції Gungne.
Про це заявив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік, передає "Європейська правда".
Сандвік заявив, що обмін досвідом із українськими інструкторами відкриває для Норвегії нові можливості в застосуванні дронів.
"Дрони стали ключовим чинником у формуванні оборонних можливостей майбутнього. Збройні сили Норвегії повинні вміти ефективно застосовувати їх у повітрі, на морі, під водою й на суші, щоб посилити оперативні можливості", - наголосив він.
Цієї осені Норвегія представить свою стратегію щодо дронів для оборонної сфери - від закупівлі й застосування безпілотників до заходів для боротьби із ворожими дронами.
Міністр наголосив, що війна в Україні чітко показала, як швидкий технологічний прогрес відкриває нові можливості для захисту й атак у військових діях.
Норвегія також бере активну участь у коаліції дронів для підтримки України, сприяючи оборонним можливостям ЗСУ й отримуючи важливий для себе досвід.
Зокрема Інститут оборонних досліджень Норвегії (FFI) спільно із Збройними силами й Університетом оборони вивчає уроки війни в Україні для формування оборонних можливостей Норвегії в майбутньому.
"У короткостроковій перспективі Збройні сили повинні активніше застосовувати дрони й ефективно взаємодіяти із іншими системами. Також важливо постійно вдосконалювати нормативні, технологічні, організаційні, управлінські й тактичні аспекти для того, щоб закласти фундамент для ширшого застосування дронів у майбутньому або в умовах швидкого збільшення потреб", - додав Сандвік.
Нагадаємо, з квітня 2025 року Норвегія офіційно приєдналась до "коаліції дронів" для України.
Наприкінці травня стало відомо, що Норвегія погодилася на прохання України спрямувати більшу частку коштів на виробництво українських дронів з коштів, що передбачені на підтримку України цьогоріч.
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