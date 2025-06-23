Зеленський підтримав удари Трампа по Ірану

Президент України Володимир Зеленський підтримав проведену військовими США операцію зі знешкодження іранських ядерних об'єктів. Відповідну заяву він зробив увечері неділі, 23 червня, під час свого традиційного звернення. За словами Зеленського, іранський режим - це саме той режим, "який так багато допоміг (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну".

"Зараз в українському небі - чергові хвилі "шахедів". Ми всі прекрасно пам'ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю", - застеріг Зеленський у своєму зверненні.

Він повторив, що "жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути". "Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього - рішучість президента (США Дональда) Трампа", - сказав Зеленський.

Крім того, на його думку, є потреба в тому, що "дипломатія має запрацювати". "Запрацювати всюди. На Близькому Сході, у регіоні Затоки, і у нас тут, у Європі, в Україні. Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, і в тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору", - наголосив президент.

МЗС: Іранській ядерній програмі потрібно покласти край

Міністерство закордонних справ (МЗС) України також поширило заяву, в якій закликало світову спільноту не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

"Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними", - йдеться в заяві.

У МЗС переконані, що "саме агресивність дій іранського режиму, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включаючи вороже ставлення як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй, призвели до нинішнього розвитку подій".

"Іран є співучасником злочину агресії проти України. Іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає БПЛА та технології, які Росія систематично використовує для вбивства людей і руйнування критичної інфраструктури", - наголосили в міністерстві.