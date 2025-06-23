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АНАЛІТИКА

Сирський: ЗСУ завершать перехід на корпусну структуру до кінця 2025-го

10:08 23.06.2025 |

Політика

 

Збройні Сили України до кінця 2025 року завершать основні етапи переходу на корпусну організаційну структуру. Цей крок є ключовою частиною затвердженого Плану заходів із реалізації Концепції реорганізації війська в умовах повномасштабної агресії Росії.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський.

За його словами, на сьогодні вже триває формування корпусного комплекту військ, а бойові частини поступово перепідпорядковуються новим армійським корпусам:

"Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі - наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги", - заявив Сирський.

Він підкреслив, що така система управління дозволить швидше ухвалювати рішення, ефективніше планувати операції та надавати бригадам більше автономії на полі бою:

"Головна мета переходу на нову організаційну структуру - підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі".

Процес переходу на корпусну структуру армії розпочався у лютому цьогоріч. Як раніше розповідав Головком Сирський, загалом планують створити 18 корпусів: 13 у Сухопутних військах, два у Десантно-штурмових військах, один у морській піхоті й два у Національній гвардії. Більшість корпусів складатимуться з п'яти бригад, один - із семи.
За матеріалами: Суспільне
 

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