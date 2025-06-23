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Україна хоче, щоб партнери виділяли на її оборонку чверть відсотка ВВП – Зеленський
09:52 23.06.2025 |
Київ хоче, щоб з наступного року партнери витрачали чверть відсотка власного ВВП на виробництво озброєнь в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.
За його словами, Україна надіслала відповідний сигнал своїм партнерам.
"Україна - це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб на наш оборонно-промисловий комплекс, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера", - пояснив президент.
Також він зазначив, що цьогоріч на фінансування своєї оборонки Україна знайшла $43 млрд: "Це гроші, які поступають на підтримку українського ОПК". У квітні глава Мінстратегпрому Герман Сметанін заявляв, що до кінця 2025 року Україна буде здатна виготовляти озброєння на $35 млрд.
Стосовно країн, які долучаються до українського ОПК, Зеленський додав: "Данія - номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором".
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