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АНАЛІТИКА

Україна хоче, щоб партнери виділяли на її оборонку чверть відсотка ВВП – Зеленський

 

Київ хоче, щоб з наступного року партнери витрачали чверть відсотка власного ВВП на виробництво озброєнь в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

За його словами, Україна надіслала відповідний сигнал своїм партнерам.

"Україна - це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб на наш оборонно-промисловий комплекс, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера", - пояснив президент.

Також він зазначив, що цьогоріч на фінансування своєї оборонки Україна знайшла $43 млрд: "Це гроші, які поступають на підтримку українського ОПК". У квітні глава Мінстратегпрому Герман Сметанін заявляв, що до кінця 2025 року Україна буде здатна виготовляти озброєння на $35 млрд.

Стосовно країн, які долучаються до українського ОПК, Зеленський додав: "Данія - номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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