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Зеленський спростував інформацію про знищення чи пошкодження «Patriot»
09:46 23.06.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заперечив повідомлення про те, що під час останньої масованої атаки була знищена система Patriot.
«Внаслідок останніх масованих ударів жодна із систем «Петріот» не була ні знищена, ні пошкоджена. Те, що було в медіа, не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні Зеленського у телеграмі.
За його словами, приблизно третину «Шахедів» збивають мобільні вогневі групи.
«Ми почали використовувати перехоплювачі. Чотири компанії в Україні виробляють ці перехоплювачі. Із чотирьох компаній дві - дуже успішно», - додав він.
Російські військові вночі та зранку 17 червня завдали комбінованого удару по Україні з використанням ударних дронів, крилатих та балістичних ракет. Місцева влада повідомила про пошкодження у семи районах Києва.
Загалом у Києві внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, понад 140 отримали поранення. Також дві людини загинули в Одесі, понад десяток поранених.
За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія в ніч на 17 червня запустила по Україні загалом 472 засоби повітряного нападу, зокрема 32 ракети. Сили протиповітряної оборони знешкодили загалом 428 російських цілей.
У Міноборони РФ згодом заявили про масований удар «високоточним озброєнням» і дронами по нібито об'єктах військово-промислового комплексу України в Київській області й Запоріжжі, зазначивши, що «мета ударів досягнута».
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