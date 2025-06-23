Зеленський спростував інформацію про відставку Шмигаля

Президент України Володимир Зеленський заперечив можливу відставку уряду, про яку неодноразово говорили напередодні у парламентських колах. Під час зустрічі з журналістами в п'ятницю Зеленський сказав, що "ще не вирішив міняти прем'єр-міністра".

"Передусім я хотів би пояснити, що якби я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи", - сказав Володимир Зеленський.

Напередодні у парламентських колах не раз лунала тема відставки нинішнього уряду.

Зокрема, народний депутат Ярослав Железняк 16 червня 2025 року повідомляв, що Офіс президента може найближчим часом вирішити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та повністю оновити склад Кабінету Міністрів. За версією Железняка, новим прем'єром мала стати Юлія Свириденко, яка нині займає посаду першої віцеспікерки - міністерки економіки України.

Перед тим нардеп та колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що ініціює відставку уряду. Зокрема, розпочав збір підписів і сказав, що Кабмін "провалив абсолютно всі напрямки своєї діяльності".

Як розповів співрозмовник ВВС Україна в оточенні Дениса Шмигаля, рано чи пізно відставка має відбутись, але найближчим часом там для цього не бачать достатніх підстав. Більше того, там не бачать, щоб така відставка мала позитивні наслідки для президента.

За даними співрозмовника, в уряді чекають швидше на кілька точкових відставок і нових призначень.

Оглядачі вказують, що заміна Шмигаля на Свириденко навряд чи суттєво змінить конфігурацію влади в країні. Адже зараз і так усі ключові рішення ухвалюються не в уряді, а на Банковій. Впізнаваність Шмигаля не надто велика і його звільнення навряд чи дозволить зняти з президента якийсь негатив чи покращити імідж влади.

Рік тому подібні чутки про відставку уряду вже виникали, однак президент так і не ухвалив цього рішення.

Тим часом Денис Шмигаль займає посаду прем'єр-міністра з березня 2020-го року - це найдовший термін перебування однієї людини на цій посаді в історії України.