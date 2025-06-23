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Зеленський призначив Руслана Кравченка генеральним прокурором
08:29 23.06.2025 |
Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
Про це свідчить указ президента.
На початку минулого тижня, 16 червня, Зеленський передав до Верховної Ради подання про надання згоди на призначення Кравченка на цю посаду. Вже наступного дня народні депутати підтримали пропозицію.
Тоді під час виступу за трибуною парламенту Кравченко заявив, що має 11 років прокурорського стажу та розслідував найскладніші провадження.
Він запевнив: на якій би посаді не був, «ніколи б не здався». І пообіцяв «тримати всіх у межах закону» на посаді генпрокурора.
Що відомо про Кравченка?
Руслан Кравченко з 2024 року очолює Державну податкову службу. А до того був головою Київської обласної військової адміністрації (з 2023 року до 2024 року).
За даними «Чесно», Руслан Кравченко з 2012 року по 2014 рік працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду. Потім брав участь в антитерористичній операції за контрактом, був прокурором 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (у Дебальцевому та Бахмуті). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби в запас.
З 2015 року по 2017 рік працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Зокрема, у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.
Після цього обіймав інші посади в правоохоронних органах. У 2023 році подався на конкурс на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Тоді «Радіо Свобода» писало, що, згідно з деклараціями Кравченка, він, отримавши службове житло у грудні 2018 року, у 2019-му його приватизував і, схоже, того самого року й продав.
У декларації Кравченка за 2021 рік зазначено, що він та його дружина, яка працювала керівницею відділу перекладів в Офісі генпрокурора, разом мали 53 тисячі доларів готівкою.
Ми запитали Кравченка про походження цих коштів - ось що він відповів: «Я почав декларувати у 2015 році, щороку була гарна зарплата. І в мене, і в дружини. Тобто ми можемо відкладати. У 2020-му мене звільнили з військової служби зі стажем напрацювання понад 10 років і виплатили вихідну матеріальну допомогу, яка на той день становила приблизно 20 тисяч доларів».
У квітні 2023-го Кравченка указом Зеленського призначили на посаду голови Київської обласної військової адміністрації.
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