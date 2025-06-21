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АНАЛІТИКА

Зеленський заявив про збільшення обсягів виробництва перехоплювачів, які мають збільшити захист від «шахедів»

23:41 20.06.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вітчизняному ОПК їде робота щодо нарощування виробництва дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від російських ударних безпілотників.

"Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств - а відповідно, видів дронів - дають результати. Ми працюємо з партнерами заради більш відчутного фінансування, і це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення у п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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