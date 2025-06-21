Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Вся Україна наша». Путін відзначився новою порцією імперської маячні

 

Російський диктатор Володимир Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито "один народ".

Як передає РБК-Україна, про це глава Кремля заявив під час Петербурзького економічного форуму.

У Путіна запитали, як далеко може зайти російська армія в контексті війни проти України, оскільки солдати РФ заходять за територію тих українських областей, які Москва незаконно визнала "своїми".

"Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша", - нафантазував диктатор.

Він вигадав, що Росія "ніколи не ставила під сумнів" права українського народу на незалежність і суверенітет. Але Україна нібито стала незалежною і суверенною на підставі принципів позаблоковості, неядерності та нейтральності.

Глава Кремля також цинічно додав, що в РФ є "старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то наше".

Путін хоче всю Україну

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив про те, що російський диктатор Володимир Путін хоче окупувати всю Україну.

Американський лідер підкреслив, що Москві необхідно відмовитися від таких планів.

Водночас у червні заступник глави офісу президента України Павло Паліса зазначив, що росіяни хочуть окупувати Україну до Дніпра і взяти під контроль Одесу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8335
  0,1481
 0,36
EUR
 1
 48,2006
  0,3416
 0,71

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3058  0,08 0,19 41,9781  0,08 0,19
EUR 47,6615  0,12 0,26 48,4623  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,21 0,50 41,8500  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес