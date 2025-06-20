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РФ: Нова дата переговорів з Україною буде наступного тижня
17:47 20.06.2025 |
У Кремлі підтвердили, що готуються до третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі, дату якого, як очікується, узгодять наступного тижня. Про це у п'ятницю, 20 червня, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство "Интерфакс".
"Контакти продовжуватимуться, - сказав він. - Очікується, що наступного тижня все буде узгоджено ві ми, імовірно, дізнаємося дату наступного раунду". Водночас він закинув Києву можливі провокації, заявивши, що українська сторона нібито "непередбачувана".
За його словами, російське МЗС вважає за необхідне продовжувати діалог "на експертному рівні", і цю позицію нібито підтримав президент РФ Володимир Путін. Пєсков додав, що глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський перебуває в контакті з представниками української групи, та днями нібито доповідав Путіну про це.
Пєсков наголосив на важливості переговорів, за підсумками яких відбулися обміни полоненими. Водночас він заявив, що Росія "продовжує СВО" - так у РФ називають війну проти України - і робитиме це доти, доки не досягне своїх цілей.
Як відомо, раніше Москва неодноразово заявляла, що для завершення війни необхідно усунути нібито певні "першопричини", які у Кремлі вважають основою своєї воєнної агресії проти України. Це, зокрема, вимога "денацифікації" та "демілітаризації" України, а також відмова Києва від курсу на вступ до НАТО, який з 2019 року закріплено у Конституції України.
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