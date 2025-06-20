Створено угруповання Сил безпілотних систем, що об'єднало всі військові частини СБС та «Лінії Дронів»

Командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) оголосив про перші кроки за тиждень свого перебування на новій посаді: вжито заходів щодо зведення всіх підрозділів СБС у єдине угруповання та переходу під керівництво СБС підрозділів "Лінії дронів", що раніше перебували в структурі Сухопутних сил і ДПСУ.

"Минув перший тиждень у командуванні СБС, тож самий час звітувати. Дві суттєві події серед інших повідомлю. Перша: створено угрупування Сил безпілотних систем ЗСУ. Друга: підрозділи проєкту Лінія дронів входять до угрупування Сил безпілотних систем", - написав він у телеграмі.

За його словами, це передбачає уніфікацію тактики і системи звітності, створення єдиної системи командування і відсутність паралельних структур. "Від сьогодні підрозділи угрупування діятимуть у межах єдиної вертикалі управління", - наголосив Мадяр.

Крім цього, підрозділи "Лінії дронів", які раніше перебували в структурі Сухопутних сил і ДПСУ, тепер також переходять під керівництво СБС. "Синергія раніше закладених зусиль,-результат не забариться", - зазначив Мадяр.

За статистикою, наведеною Мадяром, 12 підрозділів СБС і "Лінії дронів" наразі вражають понад 20% цілей на фронті, зокрема майже 25% особового складу ЗС РФ.

За його даними, у період з 11 по 18.06.2025 року силами підрозділів СБС та "Лінії дронів" знищено чи уражено 4632 унікальних ворожих цілі. Підтверджені втрати особового складу ворога склали 1170 штук: 644- безповоротні, 526 - санітарні.

Як повідомлялося, призначений на посаду нового командувача СБС Бровді приступив до виконання обов'язків 11 червня 2025р.