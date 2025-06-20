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АНАЛІТИКА

Створено угруповання Сил безпілотних систем, що об'єднало всі військові частини СБС та «Лінії Дронів»

17:41 20.06.2025 |

Політика

 

Командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) оголосив про перші кроки за тиждень свого перебування на новій посаді: вжито заходів щодо зведення всіх підрозділів СБС у єдине угруповання та переходу під керівництво СБС підрозділів "Лінії дронів", що раніше перебували в структурі Сухопутних сил і ДПСУ.

"Минув перший тиждень у командуванні СБС, тож самий час звітувати. Дві суттєві події серед інших повідомлю. Перша: створено угрупування Сил безпілотних систем ЗСУ. Друга: підрозділи проєкту Лінія дронів входять до угрупування Сил безпілотних систем", - написав він у телеграмі.

За його словами, це передбачає уніфікацію тактики і системи звітності, створення єдиної системи командування і відсутність паралельних структур. "Від сьогодні підрозділи угрупування діятимуть у межах єдиної вертикалі управління", - наголосив Мадяр.

Крім цього, підрозділи "Лінії дронів", які раніше перебували в структурі Сухопутних сил і ДПСУ, тепер також переходять під керівництво СБС. "Синергія раніше закладених зусиль,-результат не забариться", - зазначив Мадяр.

За статистикою, наведеною Мадяром, 12 підрозділів СБС і "Лінії дронів" наразі вражають понад 20% цілей на фронті, зокрема майже 25% особового складу ЗС РФ.

За його даними, у період з 11 по 18.06.2025 року силами підрозділів СБС та "Лінії дронів" знищено чи уражено 4632 унікальних ворожих цілі. Підтверджені втрати особового складу ворога склали 1170 штук: 644- безповоротні, 526 - санітарні.

Як повідомлялося, призначений на посаду нового командувача СБС Бровді приступив до виконання обов'язків 11 червня 2025р.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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