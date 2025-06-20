Німецький генерал назвав «нісенітницею» погрози Путіна через ракети Taurus для України

Генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінґ (Christian Freuding) різко розкритикував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що передача Україні крилатих ракет Taurus нібито зробить Німеччину стороною у війні. В інтерв'ю телеканалу ZDF у четвер, 19 червня, Фройдінґ назвав ці заяви "нісенітницею".

"Це очевидно нісенітниця і неправда, що військова допомога - а ця дискусія триває вже три роки - означатиме пряму участь у війні", - сказав генерал, який очолює в міністерстві оборони Німеччини ситуаційний центр по Україні і координацію німецької військової допомоги їй.

Так Фройдінґ відповів на нещодавні твердження Путіна, який під час зустрічі з журналістами в Санкт-Петербурзі заявив, що передача ракет Taurus призведе до "серйозних наслідків" для відносин між Німеччиною та Росією, адже, за його словами, ця система нібито не може бути використана без участі Бундесверу. Путін також стверджував, що застосування німецьких ракет може свідчити про "пряму участь" Берліна у війні проти РФ.

Фройдінґ: Підтримка України не зменшується

За словами генерал-майора, роль Німеччини і далі полягає в "наданні матеріальної підтримки" Україні та "використанні кожної можливості для прискорення поставок".

На запитання, чи втрачає Україна увагу і, як наслідок, підтримку через конфлікт між Ізраїлем та Іраном, Фройдінґ нагадав про напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, який також був на перших шпальтах іноземних ЗМІ. Він зазначив, що це "не є незвичайним явищем, що, коли на світовій арені з'являються інші речі, війна між Україною та Росією може тимчасово відійти на другий план".

Фройдінґ визнав, що Україні зараз приділяється менше уваги, проте запевнив, що "підтримка Німеччини, зокрема, залишається незмінною, і що скорочення підтримки України не станеться".

На його думку, прямого військового зв'язку між війною на Близькому Сході та війною Росії проти України немає. Хоча в перші роки війни Росія отримувала значну підтримку від Ірану у питання забезпечення дронами, наразі Росія вже перейшла на самостійне виробництво, тому "більше не залежить від підтримки Ірану", каже генерал-майор.

Генерал-майор Бундесверу: Росія атакує цивільних для виснаження

Він також звернув увагу на стрімке зростання кількості повітряних атак Росії на Україну із залученням "більше 400 дронів і одночасно 40-50 крилатих, балістичних ракет" - це, на його думку, свідчить про те, що Росії не потрібні переговори. "Це вже масштаб (...), який для нас є новим і показує, що Росія не хоче вести переговори, продовжуватиме війну всіма засобами", - вважає Фройдінґ.

На думку офіцера, спрямування ударів на цивільних має на меті виснажити населення України. З власного досвіду візитів в Україну, зокрема минулого тижня, він наголосив, що жителі Києва "практично щоночі" чують сигнал тривоги і мають ховатися "від цього ракетного терору".