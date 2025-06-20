Україна ввела санкції ще проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію накладені Радою національної безпеки та оборони (РНБО) санкції проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб, зокрема проти компаній, що причетні до виробництва дронів.

Відповідний указ 415/2025 від 20 червня опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з додатками до указу, всі фізичні особи - громадяни РФ. Переважна більшість з них художники, поети і музиканти, які поширюють російську пропаганду.

Серед юридичних осіб - шість компаній з реєстрацією у Китайській Народній Республіці, які постачають Росії комплектуючі та обладнання в обхід санкцій, одна - з Білорусії.

Інші - російські компанії, що пов'язані з військово-промисловим комплексом країни-агресорки, зокрема з виробництвом та розробкою БпЛА "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", FPV-систем.

Також в списку імпортери і постачальники комплектуючих підсанкційному АТ "Кронштадт" для виробництва засобу "Бандероль", а також введені санкції щодо тих, хто задіяний у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

У списку - ПАТ "Центральне науково-виробниче об'єднання "Ленінець", "Завод "Радіопрібор", ЗАТ "НПП "Планета - Аргалл", Інститут авіаційного приладобудування "Навігатор", АТ "Енгельське дослідно-конструкторське бюро "Сигнал" ім. О.І. Глухарева, АТ "Група компаній "Ікар", АТ "Центр автономних роботизованих систем", АТ "Спеціальне конструкторське технологічне бюро "Курганпрібор", АТ "Особливе конструкторське бюро Московського енергетичного інституту", ТОВ "Науково-дослідне виробниче підприємство Рустехдрон", ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Адвент-Аеро", ТОВ "Логістична компанія "Мір", ТОВ "Дослідно конструкторське бюро "Сокіл" та "Дослідно конструкторське бюро "Кулон", ТОВ "ДІАМ-Аеро", ТОВ "Аеромакс-Авіа (Юг)" та інші.