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Шмигаль: Відрядження Чернишова за кордон підписано до кінця тижня
14:10 20.06.2025 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підписав закордонне відрядження для віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова до кінця цього тижня (16-22 червня).
Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, яку транслював народний депутат Олексій Гончаренко.
Раніше журналіст Михайло Ткач заявив, що Чернишов на тлі затримання НАБУ та САП його двох соратників «передбачувано не повернувся до України».
У Міністерстві національної єдності в коментарі «Суспільному» повідомили, що очільник відомства перебуває у відрядженні, яке «проходить у штатному режимі». Там додали, що «подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи» Чернишова.
З офіційних ресурсів міністерства можна дізнатися перебіг робочих зустрічей віцепрем'єр-міністра. Так, 19 червня повідомлялось, що він провів робочу зустріч із делегацією Європейського парламенту до Парламентського комітету асоціації Україна - ЄС. Перед цим він зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе.
Зазначимо, що 20 червня видання «Українська правда» опублікувало розслідування, у якому стверджується, що Чернишов фігурує в корупційній оборудці в будівельній сфері, яка під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень.
Водночас журналісти визнали, що наразі достеменно невідомо, чи пов'язане закордонне відрядження Чернишова з витоком інформації про розслідування.
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