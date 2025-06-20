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АНАЛІТИКА

Шмигаль: Відрядження Чернишова за кордон підписано до кінця тижня

14:10 20.06.2025 |

Політика

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підписав закордонне відрядження для віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова до кінця цього тижня (16-22 червня).

Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, яку транслював народний депутат Олексій Гончаренко.

Раніше журналіст Михайло Ткач заявив, що Чернишов на тлі затримання НАБУ та САП його двох соратників «передбачувано не повернувся до України».

У Міністерстві національної єдності в коментарі «Суспільному» повідомили, що очільник відомства перебуває у відрядженні, яке «проходить у штатному режимі». Там додали, що «подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи» Чернишова.

З офіційних ресурсів міністерства можна дізнатися перебіг робочих зустрічей віцепрем'єр-міністра. Так, 19 червня повідомлялось, що він провів робочу зустріч із делегацією Європейського парламенту до Парламентського комітету асоціації Україна - ЄС. Перед цим він зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе.

Зазначимо, що 20 червня видання «Українська правда» опублікувало розслідування, у якому стверджується, що Чернишов фігурує в корупційній оборудці в будівельній сфері, яка під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень.

Водночас журналісти визнали, що наразі достеменно невідомо, чи пов'язане закордонне відрядження Чернишова з витоком інформації про розслідування.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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