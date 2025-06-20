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АНАЛІТИКА

НАТО випробувало новітні системи протидії планерним бомбам для захисту України

14:01 20.06.2025 |

Політика

 

НАТО оголосило про успішне випробування передових оборонних рішень, спрямованих на нейтралізацію сучасних загроз з повітря, зокрема планерних бомб. Проєкт є результатом тісної співпраці між Францією, НАТО та українськими партнерами, серед яких Міністерство оборони України та Збройні сили.

До участі були залучені три технологічні стартапи - Alta Ares, ATREYD та TYTAN - які інтегрували свої рішення в єдину багаторівневу систему. Випробування, що відбулися на полігонах французької Генеральної дирекції озброєнь, тривали кілька днів і охоплювали тестування сенсорних систем, систем управління та методів ураження цілей в умовах, наближених до бойових.

Українська сторона підкреслила нагальну потребу у багаторівневих засобах оборони для протистояння різноплановим повітряним загрозам, таким як ударні дрони Shahed та складні планерні бомби. Результати випробувань підтвердили ефективність концепції багаторівневого захисту та відкрили шлях до його подальшого вдосконалення.

Поточні розробки вже перебувають на етапі доопрацювання, з чітко визначеними напрямами поліпшень. Залучені компанії працюють над вдосконаленням своїх технологій, і найближчим часом очікується впровадження важливих оновлень, які стануть ключовими для подальшого прогресу.

Очікується, що перші елементи нової оборонної платформи можуть бути готові до розгортання в Україні до кінця 2025 року. Заплановано нову серію випробувань, яка має на меті підтвердити комплексну ефективність розроблених рішень у реальних умовах.
За матеріалами: mezha.media
 

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