Зеленський готовий зустрічатись і з Путіним, хоча той пересидів конституційні повноваження

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрічатись в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження.

"Україна готова зустрічатись на найвищому рівні, і цей рівень саме рішень. Я готовий зустрічатись в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження. В тому числі і з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, бажано закінчити війну в цьому терміні президента США Дональда Трампа.

"Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів", - додав президент.