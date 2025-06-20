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Христофор Колумб
Зеленський готовий зустрічатись і з Путіним, хоча той пересидів конституційні повноваження
23:48 19.06.2025 |
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрічатись в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження.
"Україна готова зустрічатись на найвищому рівні, і цей рівень саме рішень. Я готовий зустрічатись в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження. В тому числі і з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.
За його словами, бажано закінчити війну в цьому терміні президента США Дональда Трампа.
"Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів", - додав президент.
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