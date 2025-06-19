Коломойський хоче об'єднати з Порошенком справи про оскарження санкцій РНБО

Бізнесмен Ігор Коломойський подав клопотання про обʼєднання адміністративних справ про оскарження санкцій РНБО разом із пʼятим президентом Петром Порошенком.

Про це повідомила кореспондентка hromadske.

Відповідне клопотання до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду подала представниця бізнесмена Христина Ямельська. Сам Коломойський нині перебуває під вартою.

Адвокатка Коломойського пояснювала, що бізнесмен подав, по суті, аналогічну скаргу про оскарження санкцій, що й Порошенко, з тими самими відповідачами.

Нагадаємо, за поданням Кабінету Міністрів 13 лютого санкції запровадили проти п'яти людей: Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.

Представники Порошенка виступили проти цього клопотання. Серед іншого, вони пояснювали, що нині справа наближається до розгляду по суті, а якщо включити Коломойського, доведеться знову повторювати вже пройдені етапи.

Суд після наради вирішив у клопотанні відмовити.

Попереднього судового засідання Ігор Коломойський також просив включити його до справи Порошенка як третьої сторони. Суд цього прохання також не підтримав.