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Коломойський хоче об'єднати з Порошенком справи про оскарження санкцій РНБО
16:31 19.06.2025 |
Бізнесмен Ігор Коломойський подав клопотання про обʼєднання адміністративних справ про оскарження санкцій РНБО разом із пʼятим президентом Петром Порошенком.
Про це повідомила кореспондентка hromadske.
Відповідне клопотання до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду подала представниця бізнесмена Христина Ямельська. Сам Коломойський нині перебуває під вартою.
Адвокатка Коломойського пояснювала, що бізнесмен подав, по суті, аналогічну скаргу про оскарження санкцій, що й Порошенко, з тими самими відповідачами.
Нагадаємо, за поданням Кабінету Міністрів 13 лютого санкції запровадили проти п'яти людей: Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.
Представники Порошенка виступили проти цього клопотання. Серед іншого, вони пояснювали, що нині справа наближається до розгляду по суті, а якщо включити Коломойського, доведеться знову повторювати вже пройдені етапи.
Суд після наради вирішив у клопотанні відмовити.
Попереднього судового засідання Ігор Коломойський також просив включити його до справи Порошенка як третьої сторони. Суд цього прохання також не підтримав.
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