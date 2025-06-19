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АНАЛІТИКА

Нова Зеландія запровадила додаткові санкції через російську агресію проти України

 

Уряд Нової Зеландії запровадив додаткові санкції через підтримку російської агресії проти України - про це міністерство закордонних справ країни заявило 19 червня, передає білоруська служба Радіо Свобода.

До списку увійшли вісім юридичних та десять фізичних осіб, серед них - північнокорейські, іранські та білоруські структури, які підтримують військові дії Росії, а також російські структури, що займаються виробництвом безпілотників та іншої зброї.

До санкційного списку внесли два білоруських підприємства: вітебське ВАТ «Завод Легмаш» та його директора Владислава Павленка, а також мінське «КБ Безпілотні Вертольоти» та його засновника Володимира Чудакова.

Новозеландський уряд також постановив накласти санкції на 27 суден тіньового флоту Росії.

У квітні міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Новій Зеландії за рішення продовжити військову допомогу Україні.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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