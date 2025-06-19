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Нова Зеландія запровадила додаткові санкції через російську агресію проти України
14:40 19.06.2025 |
Уряд Нової Зеландії запровадив додаткові санкції через підтримку російської агресії проти України - про це міністерство закордонних справ країни заявило 19 червня, передає білоруська служба Радіо Свобода.
До списку увійшли вісім юридичних та десять фізичних осіб, серед них - північнокорейські, іранські та білоруські структури, які підтримують військові дії Росії, а також російські структури, що займаються виробництвом безпілотників та іншої зброї.
До санкційного списку внесли два білоруських підприємства: вітебське ВАТ «Завод Легмаш» та його директора Владислава Павленка, а також мінське «КБ Безпілотні Вертольоти» та його засновника Володимира Чудакова.
Новозеландський уряд також постановив накласти санкції на 27 суден тіньового флоту Росії.
У квітні міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Новій Зеландії за рішення продовжити військову допомогу Україні.
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