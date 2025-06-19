Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАТО змінило формат участі Зеленського на саміті в Гаазі через Трампа, - The Times

 

Наступний саміт НАТО через американського президента Дональда Трампа триватиме лише дві з половиною години. Однак це не єдина зміна, яка буде під час цьогорічної зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Times.

Видання зазначає, що визнаючи небажання президента США проводити тривалі зустрічі наступне зібрання в Гаазі триватиме лише дві з половиною години.

Зазвичай же формат саміту НАТО побудований навколо трьох зустрічей, кожна з яких триває дві з половиною години та зосереджена на геополітиці та стратегії, однак зустріч наступного тижня триватиме лише одну сесію.

Комюніке саміту, в якому будуть викладені цільові показники витрат НАТО, міститиме лише п'ять абзаців на одному аркуші формату А4. До прикладу минулорічна зустріч у Вашингтоні містила декларацію з 44 абзаців, обсягом 5400 слів.

"Йдеться про те, щоб саміт був цілеспрямованим, коротким і лаконічним... Трамп може бути нетерплячим і має короткий період концентрації уваги. Чим коротше, тим краще", - зауважив анонімний дипломат.

Візит Зеленського на саміт НАТО

Президента України Володимира Зеленського запрошено, але зі змінами у дипломатичному званні. Це зроблено для того, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з Трампом.

Джерело в українській президентській палаті підтвердило, що Зеленський мав особисто взяти участь у саміті. Президент України також буде на вечері, яку влаштує король Нідерландів у вівторок увечері.

Також зазначено, що тексті саміту Росію, як і раніше, буде названо "прямою загрозою", але не будуть повторюватися попередні заяви про те, що Україна має "незворотний" шлях до членства в НАТО.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6293
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 47,9028
  0,1131
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1431  0,07 0,17 41,7308  0,02 0,05
EUR 47,5665  0,12 0,25 48,3146  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,15 0,35 41,6450  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес