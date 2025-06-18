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АНАЛІТИКА

США відклали «пекельні санкції» проти РФ через конфлікт між Ізраїлем та Іраном

США відклали «пекельні санкції» проти РФ через конфлікт між Ізраїлем та Іраном

 

Сенат Сполучених Штатів відклав розгляд законопроєкту про запровадження санкцій проти Росії через конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також необхідність ухвалення податкової реформи Дональда Трампа.

Як пише Semafor, лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що розгляд санкційного пакета перенесли щонайменше до липня, передає Forbes.

"Уся увага зараз прикута до ситуації на Близькому Сході", - додав сенатор-республіканець Томмі Табервілл.

Затримка з розглядом пов'язана також із тим, що співавтори законопроєкту - сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль - вирішили переробити текст документа, зазначило видання. Зокрема, планується виключити з-під дії санкцій ті країни, які, попри купівлю російських енергоносіїв, надають допомогу Україні.

Початкова версія документа передбачала запровадження 500%-мита на імпорт з країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран тощо. Але такі заходи могли б ускладнити відносини США навіть із деякими ключовими союзниками в Європі, які досі залежать від російських постачань.

Сенату "доведеться трохи зачекати", зазначив сенатор Грем у розмові з Semafor, не назвавши конкретних термінів. "Ситуація з Іраном змінюється... Але це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні", - наголосив він.

Як повідомлялося, у квітні 50 американських сенаторів на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем презентували двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії в разі, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України.

Серед покарань, до яких може призвести закон, - 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

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