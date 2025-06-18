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США відклали «пекельні санкції» проти РФ через конфлікт між Ізраїлем та Іраном
14:54 18.06.2025 |
Сенат Сполучених Штатів відклав розгляд законопроєкту про запровадження санкцій проти Росії через конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також необхідність ухвалення податкової реформи Дональда Трампа.
Як пише Semafor, лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що розгляд санкційного пакета перенесли щонайменше до липня, передає Forbes.
"Уся увага зараз прикута до ситуації на Близькому Сході", - додав сенатор-республіканець Томмі Табервілл.
Затримка з розглядом пов'язана також із тим, що співавтори законопроєкту - сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль - вирішили переробити текст документа, зазначило видання. Зокрема, планується виключити з-під дії санкцій ті країни, які, попри купівлю російських енергоносіїв, надають допомогу Україні.
Початкова версія документа передбачала запровадження 500%-мита на імпорт з країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран тощо. Але такі заходи могли б ускладнити відносини США навіть із деякими ключовими союзниками в Європі, які досі залежать від російських постачань.
Сенату "доведеться трохи зачекати", зазначив сенатор Грем у розмові з Semafor, не назвавши конкретних термінів. "Ситуація з Іраном змінюється... Але це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні", - наголосив він.
Як повідомлялося, у квітні 50 американських сенаторів на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем презентували двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії в разі, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України.
Серед покарань, до яких може призвести закон, - 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.
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