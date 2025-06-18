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Канада наступного тижня приєднається до оборонної програми ЄС - ЗМІ
09:59 18.06.2025 |
Канада має намір вже наступного тижня офіційно приєднатися до програми переозброєння Європейського Союзу ReArm Europe.
Як передає Укрінформ, про це із посиланням на власні джерела повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.
"Премʼєр-міністр Марк Карні хоче приєднатися до масштабного європейського плану цього місяця у Бельгії, аби переозброїти континент й надати більше військової допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Карні підпише угоду про приєднання до ReArm Europe у Брюсселі 23 червня під час участі у саміті Канада-ЄС.
Сам Карні раніше заявив, що цей регулярний саміт буде "важливішим, ніж будь-коли". "Канада прибуде на цей саміт з планом лідерства та новими інвестиціями для зміцнення нашої сили на службі цінностям", - сказав він.
Після підписання угоди про приєднання уряд Канади має вирішити, до яких саме ініціатив долучатися та в партнерстві з якими державами. "До переліку можливих проєктів входять: системи протиповітряної та протиракетної оборони, дрони й засоби боротьби з ними, штучний інтелект й радіоелектронна боротьба" - зауважує CBC News.
Як повідомлялося, програма ReArm Europe передбачає збільшення оборонних видатків ЄС на 800 млрд євро впродовж найближчих років. Яким буде внесок Канади, поки невідомо.
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