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АНАЛІТИКА

Зеленський про збільшення застосування РФ дронів: Єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.

Про це він сказав у зверненні до учасників саміту "Групи семи" в Канаді у вівторок, пише "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що господар Кремля Владімір Путін "відкрито відкидає кожну мирну ініціативу", а масові удари дронами по Україні - "фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США".

"Я закликаю всіх вас - і я закликаю вас співпрацювати зі Сполученими Штатами для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту", - додав він, закликавши до зниження стелі цін на нафту до 30 доларів.

На думку глави держави, західні лідери повинні продовжувати закликати президента США "використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні".

"Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля... І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах, щоб нарешті досягти миру", - підсумував Зеленський.

Як повідомляли, Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським, щоб повернутися до Вашингтона, де, за його словами, він мав стежити за конфліктом між Ізраїлем та Іраном.

Зазначимо, український президент планував обговорити з американським потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.
Ключові теги: США, Росія
 

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